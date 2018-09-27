Из Киево-Печерской лавры похитили икону Георгия Победоносца

Пресс-секретарь полиции Печерского района в Киеве Оксана Тищенко проинформировала о краже иконы Георгия Победоносца из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным украинских СМИ, кражу совершил неизвестный молодой человек, который пришел в храм с чемоданом. Ему удалось, не привлекая внимание, снять икону со стены, упаковать ее в пакет и вынести с территории лавры.

Реклама

Согласно имеющейся информации, размер иконы «Святого великомученика Георгия Победоносца» составляет 45x37 см, ее стоимость неизвестна. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что турист, побывавший в Таиланде и укравший из древнего храма вековые кирпичи, не смог вести «спокойную жизнь» и прислал их обратно по почте.