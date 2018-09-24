В Испании задержали российское судно

В испанском порту Мотриль задержали российское судно «Заполярье». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, судно было задержано из-за возникших у судовладельца финансовых проблем.

Как отмечается, власти Испании задержали судно до разрешения ситуации.

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При этом у экипажа «Заполярье» заканчивается продовольствие.

Ранее сообщалось, что экипаж российского судна «Поморье» не может вернуться из США.

Как отмечалось, судно арестовано и находится в порту Нового Орлеана с мая этого года.