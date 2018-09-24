Глава УПЦ отказался от встречи с константинопольскими экзархами

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви, передают украинские «Вести» со ссылкой на митрополита Антония, занимающего должность управделами УПЦ.

По его словам, представители Константинопольского патриархата прибыли на Украину с определенным заданием и, по мнению УПЦ, действуют «антиканонично».

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«Поэтому когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать», — сказал Антоний.

Он также подчеркнул, что причиной отказа стало то, что приезд константинопольских экзархов не был согласован с УПЦ.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию.