В Москве побит температурный рекорд

В Москве 22 сентября воздух прогрелся до 25,8°С, что является новым рекордом для 22 сентября за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По имеющимся данным, прошлый рекорд был установлен в 1994 году.

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«Сегодня, 22 сентября, в 14.00 в Москве, на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла отметки плюс 25,8°С, что на 0,4°С выше прежнего рекордного достижения 1994 года. Так тепло 22 сентября в столице не было за всю историю метеонаблюдений», — говорится в сообщении.

В центре погоды также отметили, что точное значение нового рекорда будет известно после 21.00, когда будут сняты максимальные показания с термометров.

Ранее сообщалось, что в конце августа в Москве температурные рекорды обновлялись два дня подряд.