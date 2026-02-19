Размер шрифта
Женщину, угрожавшую покончить с собой, задержали в московском аквапарке

Женщина грозилась покончить с собой и устроила скандал в московском аквапарке

Пьяную женщину, которая угрожала покончить с собой, задержали в столичном аквапарке. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел в аквапарке в районе Ясенево на юге столицы. Сотрудники вызвали вневедомственную охрану, когда нетрезвая женщина стала мешать отдыху посетителей. Она громко ругалась матом и отказывалась оплачивать оказанные услуги.

Прибывшие по сигналу «тревога» силовики выяснили у персонала подробности произошедшего. Эта женщина, по словам сотрудников, накануне публично угрожала причинить себе вред, также находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге нарушительницу, которой оказалась 42-летняя уроженка Таганрога, задержали и передали полиции.

До этого женщина под наркотиками устроила стрельбу из окна квартиры в Москве. Стражи порядка задержали 29-летнюю женщину. Она пояснила, что стреляла ради развлечения. В квартире также находился ее 39-летний знакомый, у мужчины изъяли сверток с неизвестным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.

Ранее россиянка праздновала освобождение из колонии и ударила соседа ножом в живот.
 
