Пропавшим в тайге Усольцевым отправляли послание

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, пытались найти с помощью дронов с тепловизорами и голосовым сообщением. Об этом сообщил новостной портал NGS24.ru.

По информации журналистов, беспилотники в том числе с тепловизорами были запущены в первые дни поисков. Благодаря им удалось зафиксировать светящиеся точки в тайги, которые могли указывать на движение в лесу. Кроме того, для Усольцевых записали голосовое сообщение, которое с помощью коптеров распространяли по местности. Оно содержало обращение к Сергею и Ирине Усольцевым. Супругов просили взять палку и постучать по дереву, если они слышат это.

«Отработали участки коптерами, в том числе с тепловизором. Специально для Усольцевых записали голосовое, запустили его вкруг и с дрона транслировали в лесу», — рассказала один из волонтеров, искавших семью.

Супруги Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочкой 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

До этого стало известно, что вместе с семьей Усольцевых в поход отправилась собака корги. Однако, как пояснил инструктор-дрессировщик Андрей Круглов, она бы не смогла вывести хозяев из тайги в виду особенностей породы: коротких лапок и длинного тела.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.