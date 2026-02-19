Размер шрифта
Колокольцев заявил о проблеме с комплектованием кадров в МВД

Колокольцев: число уволившихся в 2025 году из МВД на 40% выше числа поступивших
МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о масштабной проблеме с комплектованием кадров МВД в стране. Согласно приведенным им данным, число уволившихся из МВД в 2025 году на 40% превысило число поступивших на службу, передает РИА Новости.

«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с нагрузкой увеличившейся... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер», — сказал министр, выступая в Госдуме.

По словам Колокольцева, причиной тому и доход рядового полицейского первого года службы в Москве, который составляет примерно 86 тыс. рублей, что в два раза меньше средней зарплаты по столице.

При этом министр назвал ложью загрузку полицейских дополнительными отчетами. Хотя отметил, что нельзя совсем отказаться отказаться от написания справок.

Он рассказал, что в 2025 году количество уволившихся из МВД выросло на 7% и достигло 80 тыс. человек.

Ранее Глава МВД назвал число предотвращенных нападений на школы в 2026 году.
 
