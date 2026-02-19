В московских аэропортах отменили около 20 рейсов

Сильный снегопад в Москве привел к отмене 19 рейсов в аэропортах столичного авиаузла. Об этом сообщили в Минтрансе.

14 рейсов было задержано более чем на два часа, а на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

«С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы «ушли» шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. Задержаны более чем на два часа 14 рейсов», — отмечается в сообщении.

19 февраля столичный дептранс рекомендовал жителям отложить поездки на автомобилях и пересесть на метро из-за снегопада, обрушившегося на Москву. Из-за этого ожидаются локальные ограничения движения в центре города.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец отметил, что в течение дня в Москве может быть побит рекорд по высоте сугробов, установленный 19 февраля 1994 года. Тогда высота снега в столице достигла 72 см. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 февраля 2014 года, когда сугробы были 66 см.

Ранее аэропорт Шереметьево приостанавливал прием рейсов для уборки аэродрома из-за сильного снегопада.