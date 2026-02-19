Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В московских аэропортах отменили около 20 рейсов

Минтранс: около 20 рейсов отменены в аэропортах москвы из-за снегопада
muratart/Shutterstock/FOTODOM

Сильный снегопад в Москве привел к отмене 19 рейсов в аэропортах столичного авиаузла. Об этом сообщили в Минтрансе.

14 рейсов было задержано более чем на два часа, а на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

«С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы «ушли» шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. Задержаны более чем на два часа 14 рейсов», — отмечается в сообщении.

19 февраля столичный дептранс рекомендовал жителям отложить поездки на автомобилях и пересесть на метро из-за снегопада, обрушившегося на Москву. Из-за этого ожидаются локальные ограничения движения в центре города.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, в четверг высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец отметил, что в течение дня в Москве может быть побит рекорд по высоте сугробов, установленный 19 февраля 1994 года. Тогда высота снега в столице достигла 72 см. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 февраля 2014 года, когда сугробы были 66 см.

Ранее аэропорт Шереметьево приостанавливал прием рейсов для уборки аэродрома из-за сильного снегопада.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!