Глава МВД назвал число предотвращенных нападений на школы в 2026 году

Колокольцев: с начала года предотвращено 21 нападение на учащихся и учителей
Дмитрий Астахов/РИА Новости

С начала 2026 года в 15 регионах России предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает РИА Новости.

По его словам, ведомство продолжает превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

В феврале в России произошли сразу несколько случаев нападений подростков на учебные заведения. В частности, в Александровске Пермского края ученик седьмого класса принес в образовательное учреждение нож и, встретив сверстника на лестнице, нанес ему тяжелые ранения.

Ранее в Минпросвещения заявили, что родители часто скрывают данные о психологическом здоровье детей.
 
