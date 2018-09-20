В Москве в четверг ожидается до +24°С

В Москве в четверг, 20 сентября, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться от +22 до +24°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днем в Москве с начала осени. Отмечалось, что средняя температура в этот день составила 12,6°С при норме 10,6°С. Это только на 2 градуса выше климатической нормы, тогда как в предыдущие дни погода была в среднем на 5 градусов выше климатических показателей