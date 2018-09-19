Участок Филевской линии метро Москвы закроют на ремонт

Участок Филевской линии московского метро будет закрыт для ремонта 22 и 23 сентября, передает РИА «Новости».

«В ближайшие выходные, 22 и 23 сентября, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров.

В обычном режиме участок метро возобновит работу в понедельник с открытием метро.

Ранее в ходе конфликта на станции Московского метрополитена «Киевская» мужчина был ранен острым предметом.