На Ставрополье задержали напавшего с кислотой на девушек студента

В Ставропольском крае в городе Буденновске задержали мужчину, подозреваемого в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня он облил кислотой еще двух 15 и 16-летних девушек, которых встретил на улице города. В результате девушки получили ожоги различной степени тяжести.

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Подозреваемым оказался 19-летний студент медицинского колледжа. В ходе расследования полиция отобрала образцы ДНК у более чем 2 тыс. человек из Буденновского района, при этом именно образцы задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты.

Молодой человек признал вину и заявил, что сделал это с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии.

Ранее суд приговорил к 14 годам колонии мужчину, который плеснул кислотой в лицо семнадцатилетней девушке в Мытищах.