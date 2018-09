Число жертв землетрясения на Хоккайдо приблизилось к 45

В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо погибли 44 человека. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, японские власти завершили поиски погибших, так как больше нет сообщений о пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на Хоккайдо погибли 42 человека. Из-за опасного стихийного бедствия были эвакуированы около 5,6 тыс. человек.

Также ранее сообщалось, что из-за землетрясения на Хоккайдо около 300 человек получили ранения.

