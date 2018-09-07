В стене челябинского роддома нашли бутылку водки с письмом из СССР

В ходе ремонта здания роддома №3 в Челябинске бригада рабочих обнаружила в стене бутылку водки, в которой была записка датированная 16 октября 1980 года, пишет сайт kp.ru.

В письме, в частности, говорится о том, что в этот день в здании роддома работала бригада плотников из 16 человек.

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«Зарплата плотника 5-го разряда: 180 — 200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджии, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны», — говорится в тексте письма.

Письмо подписал один из плотников, Михаил Лавренов. В конце письма он попросил того, кто найдет записку сообщить об этом. Сотрудники роддома решили найти плотников из бригады, о которой идет речь в письме, и опубликовали его в социальных сетях.