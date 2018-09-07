В РПЦ потребовали от Константинополя разъяснений после обвинений в расколе на Украине

Священник Александр Волков, который является пресс-секретарем патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил о необходимости дополнительных разъяснений после того, как патриарх Константинопольский Варфоломей заявил об исключительном праве своего патриархата на решение проблем всего православного мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Варфоломея, трудности на территории Украины созданы не Вселенским патриархатом. Патриарх также усомнился в каноничности подчинения Украинской церкви Московскому патриархату, а также возложил ответственность за раскол на Украине на РПЦ Московского патриархата.

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«…эти заявления вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьезное непонимание», — сказал Волков.

Он констатировал, что политические напряжение иногда распространяется и на церковь, а в данной ситуации необходима пауза для получения дополнительных объяснений.

Ранее предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл по итогам встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем заявил, что разговор получился очень правильный, однако «взрыв в сознании» беседа не произвела.