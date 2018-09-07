Выбросами «Крымского титана» отравились почти 40 украинских пограничников

В Херсонской области на пунктах пропуска через границу с Крымом зафиксировано 37 случаев отравления пограничников из-за вредных выбросов на заводе «Крымский титан». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя области Андрея Гордеева.

Он отметил, что пятеро пограничников госпитализированы. По его словам, у всех пострадавших были похожие симптомы, включая диарею и поражение органов дыхания.

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«Вчера, когда ветер со стороны Крыма подул, на КПВВ «Каланчак» у 37 пограничников ухудшилось состояние. Появились диарея, жжение в органах дыхания», — сказал Гордеев.

Он добавил, что состояние большинства пограничников улучшилось после оказания им помощи на месте.

Ранее сообщалось, что работу завода «Крымский Титан» приостановили на две недели из-за вредных выбросов.