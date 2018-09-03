МЧС: пропавший в Иркутской области Ми-8 разрушен

Вертолет Ми-8, который пропал 2 сентября, был найден в разрушенном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МЧС.

По данным ведомства, вертолет разрушен.

Как отмечается, людей рядом с вертолетом нет.

При этом Ми-8 был найден в 290 километрах к юго-востоку от Усть-Кута.

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В настоящее время спасатели ищут возможность посадки авиационной техники как можно ближе к месту падения вертолета.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спасатели обнаружили вертолет Ми-8, который пропал 2 сентября.

Также стало известно, что расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.