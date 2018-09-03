В ООН рассказали об уровне смертности беженцев в Средиземном море

В районе Средиземного моря резко возрос уровень смертности среди мигрантов и беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно документу, количество погибших или пропавших без вести в Средиземном море мигрантов превысило 1600 человек.

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Как отмечается, агентство ООН призвало к разработке регионального подхода к спасанию беженцев в Средиземном море.

При этом общее количество мигрантов и беженцев, которые прибывают в Европу, в 2018 году сократилось на 42%.

Ранее сообщалось, что испанское судно спасло 60 мигрантов в Средиземном море.