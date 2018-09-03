Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского
В Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, план был объявлен в связи с розыском неизвестного мужчины, который застрелил полицейского.
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Как отмечается, план «Сирена» объявляется для розыска вооруженных или особо опасных преступников.
Ранее сообщалось, что МВД подтвердило информацию об убийстве полицейского в Москве.
3 сентября СМИ сообщили, что неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская».
Как отмечалось, злоумышленник скрылся с места преступления.