Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С начала 2018 года в Европе зарегистрировано более 400 случаев заболевания, 27 из которых со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что около 80% инфицированных вирусом не проявили каких-либо симптомов.

Как отмечается, в Израиле зарегистрировано 68 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии.