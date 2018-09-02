Пассажир загоревшегося в Сочи самолета раскрыл подробности посадки

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Пассажир самолета Boeing 747, который совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи, Ринат Якубов рассказал подробности посадки воздушного судна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, пилот несколько раз пытался зайти на посадку.

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Он также добавил, что вначале пассажирам показалось, что посадка прошла успешно.

Якубов подчеркнул, что самолет накренился, как только зазвучали аплодисменты.

Ранее сообщалось, что была опубликована запись переговоров диспетчеров с загоревшимся в Сочи лайнером.