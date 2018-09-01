В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив

Украинские власти превратили Азовское море в пиратский залив. Об этом в своем фейсбуке написал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в настоящее время Киев «терроризирует Донбасс» и пытается засылать диверсантов в Крым.

«Киев превратил Азовское море в пиратский залив, причём пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины», — написал Константинов.

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Он добавил, что Киев попирает «не только законы Украины, но и международное право, режим международных отношений».

Ранее украинский депутат Береза пообещал уничтожить за пять минут любой флот в Азове.