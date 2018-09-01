СК возбудил уголовное дело после инцидента с самолетом в Сочи

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после возгорания пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Сочи. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

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По данным следствия, при посадке самолета он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего у него загорелись оба крыла.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате инцидента с самолетом в аэропорту Сочи пострадали 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Шесть человек были госпитализированы.