В ДНР рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве
Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что глава республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва устройства, которое находилось внутри кафе «Сепар». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Взрывное устройство находилось в кафе. Следственные органы сейчас разбираются», — сказал Басурин.
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Он отметил, что дополнительные подробности будут оглашены, когда их установят следственные органы.
Ранее источник сообщал, что взрывное устройство могло быть замаскировано под осветительный прибор.
Также ранее в ДНР заявляли о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко.