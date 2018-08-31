В ДНР рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве

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Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что глава республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва устройства, которое находилось внутри кафе «Сепар». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Взрывное устройство находилось в кафе. Следственные органы сейчас разбираются», — сказал Басурин.

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Он отметил, что дополнительные подробности будут оглашены, когда их установят следственные органы.

Ранее источник сообщал, что взрывное устройство могло быть замаскировано под осветительный прибор.

Также ранее в ДНР заявляли о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко.