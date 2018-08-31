Источник: глава ДНР Захарченко погиб в Донецке

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В результате взрыва в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

По словам источника, Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар».

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Ранее сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв в кафе. Отмечалось, что один человек погиб, еще трое получили ранения. Также сообщалось, что взрыв произошел неподалеку от резиденции Захарченко.

В прошлом году в Донецке в результате взрыва, устроенного с целью покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева пострадали восемь человек. Покушение на Тимофеева, который также занимает пост заместителя председателя Совета министров ДНР, произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха.