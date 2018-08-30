В Москве в четверг ожидается до +27°С

В столице в четверг, 30 августа, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +25 до +27°С.

Днем облачно с прояснениями, местами дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве днем 29 августа прогрелся до 28,9°С, сделав этот день самым жарким 29 августа в столице с 1969 года.

Также ранее синоптики предсказали, какой будет погода 1 и 3 сентября.