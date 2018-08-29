Температура в Москве второй раз подряд побила полувековой рекорд

Московская температура воздуха днем 29 августа прогрелась до 28,9°С, сделав этот день самым жарким 29 августа в столице с 1969 года, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА «Новости».

«Сегодня побит рекорд 21-го века. Если говорить про прошлый, 20-й век, то тогда в 1969 году в этот день температура воздуха прогрелась до 31,2 градусов», — сказал Синенков.

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По словам синоптиков, предыдущий день также стал самым жарким 28-м августа за последние 49 лет. В городе была зафиксирована температура воздуха в 29,6°С.

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за 30-градусной жары в Москве.