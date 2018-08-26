Во Флориде произошла стрельба на турнире по видеоиграм

В американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм, сообщает CNN.

В полиции инцидент охарактеризовали как «массовая стрельба». Жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

«Массовая стрельба в Джексонвилле. Держитесь вдалеке от данного района. Район в настоящее время небезопасен», — сообщили в полиции.

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Ранее в штате Флорида был эвакуирован стадион после стрельбы во время школьного матча по американскому футболу.

Инцидент произошел в деревне Веллингтон к западу от Уэст-Палм-Бич. В матче принимали участие спортсмены из двух школ.