Режим ЧС ввели в Поронайске на Сахалине

В Поронайске на Сахалине был введен режим ЧС в связи с обвалом крыши здания бывшего целлюлозно-бумажного завода, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Сообщается, что губернатор Олег Кожемяко распорядился об отправке в город мобильной группировки из 30 специалистов и 8 единиц техники. Также в разборе завалов принимают участие сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России и спасатели поисково-спасательного отряда им. Полякова.

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Розыскная группа оборудована гидравлическим инструментом для извлечения людей, а также осветительными приборами, которые позволяют работать в темное время суток.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после обрушения стены бывшего завода на Сахалине.