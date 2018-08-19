У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Геологическая служба США (USGS) проинформировала о землетрясении магнитудой 6,3, произошедшем около индонезийского острова Ломбок. Об этом сообщается в твиттере организации.

Отмечается, что подземные толчки удалось зафиксировать примерно в 4.10 (7.10 мск). Они происходили у северного побережья Ломбока. При этом очаг залегал на глубине 8 км.

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В настоящее время информации о погибших или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось, что у островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 570 километров в 284 километрах к юго-востоку от населенного пункта Левука. Угроза цунами не объявлялась.