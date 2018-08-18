В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн

Мексиканские правоохранительные органы конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн. Об этом сообщает Excelsior.

По данным портала, наркотики были найдены в муниципалитете Бадирагуато в штате Синалоа.

Как отмечается, полиция считает, что партия принадлежит картелю «Синалоа».

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Ранее сообщалось, что в министерстве военно-морского флота (ВМФ) Мексики заявили о задержании лодки с крупной партией кокаина у побережья страны.

Как отмечалось, лодка была замечена с самолета мексиканского ВМФ в Тихом океане в 160 км от Акапулько.