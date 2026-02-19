Размер шрифта
Ростовчанин во время задержания взорвал гранату, пострадали полицейские

В Ростовской области мужчина взорвал гранату во время задержания
Евгений Биятов/РИА Новости

В Ростовской области полицейские пострадали при задержании мужчины, который взорвал боеприпас. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Николаевка. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, преступник взорвал, предположительно, боевую гранату.

В результате пострадали два сотрудника МВД и сам мужчина, последнего спасти не удалось.

«В настоящее время оба сотрудника полиции доставлены в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

О травмах представителей ведомства и их состоянии детали не уточняются.

Сейчас на месте работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Известно, что сам мужчина находился в федеральном розыске.

До этого во Владивостоке пенсионер пошел под арест за звонок в экстренные службы, во время которого пообещал устроить взрыв в жилом доме. У него в квартире взрывоопасных предметов не обнаружили. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестные взорвали здание ТЦК в Ивано-Франковской области Украины.
 
