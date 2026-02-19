Махачев раскрыл свое отношение к деньгам

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», размышляя о возможном поединке с Илией Топурией, заявил, что финансовый акспект боев его больше не интересует.

По его словам, представить себе подобный поединок в легком весе больше невозможно.

«У меня тоже есть потенциальные соперники в моем дивизионе, которые заслужили драться. Бой с Топурией? В 2026 году это маловероятный поединок. Но спускаться в весе я точно не буду ради него. Что я выиграю от этого? Пояс, который у меня уже был? Деньги, которые у меня есть? Для меня они уже года два как не проблема. Есть смысл драться только в 77 кг», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

