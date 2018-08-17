Украина готова продать с молотка судно «Механик Погодин»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о готовности конфисковать и «пустить с молотка» российское судно «Механик Погодин», которое было задержано в Херсонском порту, передает «112 Украина».

«Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка для того, чтобы покрыть убытки», – сказал Омелян в ходе своей пресс-конференции.

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Он также подчеркнул, что действия Украины являются «адекватными» и «логичными», и предупредил, что аналогичные меры будут предприняты в отношении любого судна или его собственника, которые будут заходить в порты Крыма.

Ранее сообщалось, что моряки «Механика Погодина» рассказали о попытке сотрудников СБУ попасть на судно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.