В Подмосковье выпало до 80% месячной нормы осадков

Центр погоды «Фобос» проинформировал, что накануне в Подмосковье выпало около 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в среду, 15 августа, больше всего осадков выпало в Можайске. Речь идет о 60 мм осадков.

«Это новый рекорд для города на 15 августа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве достигли 8 баллов из-за дождя. Пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне. Кроме того, движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».