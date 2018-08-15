В Небраске впервые за 21 год привели в исполнение смертный приговор

Власти американского штата Небраска впервые с 1997 года привели в исполнение смертный приговор, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал директор департамента исправительных учреждений штата Скотт Фрейкс.

Как сообщается, приговор был приведен в исполнение в отношении Кэри Дина Мура. Ему ввели комбинацию из четырех препаратов. На казни присутствовал священнослужитель, несколько журналистов и персонал исправительного учреждения.

Реклама

Мура приговорили к смертной казни за два убийства в 1979 году.

Ранее сообщалось, что римско-католическая церковь изменила свое учение по вопросу смертной казни, признав ее «недопустимой» независимо от обстоятельств.

Церковь на протяжении веков допускала смертную казнь в крайних случаях, но начала менять свою позицию при папе Иоанне Павле II, который умер в 2005 году.