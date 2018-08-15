В Небраске впервые за 21 год привели в исполнение смертный приговор
Власти американского штата Небраска впервые с 1997 года привели в исполнение смертный приговор, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал директор департамента исправительных учреждений штата Скотт Фрейкс.
Как сообщается, приговор был приведен в исполнение в отношении Кэри Дина Мура. Ему ввели комбинацию из четырех препаратов. На казни присутствовал священнослужитель, несколько журналистов и персонал исправительного учреждения.
Мура приговорили к смертной казни за два убийства в 1979 году.
Ранее сообщалось, что римско-католическая церковь изменила свое учение по вопросу смертной казни, признав ее «недопустимой» независимо от обстоятельств.
Церковь на протяжении веков допускала смертную казнь в крайних случаях, но начала менять свою позицию при папе Иоанне Павле II, который умер в 2005 году.