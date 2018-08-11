Источник: российское судно не может покинуть порт в Херсоне

Агентство УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что решения суда о задержании российского судна «Механик Погодин», находящегося в порту Херсона, пока нет, передает РИА «Новости».

Также, по словам источника, не задерживали и команду судна. Он отметил, что с кораблем в настоящий момент «разбираются».

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Кроме того, источник добавил, что в настоящий момент «Механик Погодин» не может покинуть Херсонский торговый порт.

Ранее стало известно, что на Украине могут арестовать еще одно российское судно. Корабль принадлежит компании, которая внесена в санкционный список Службы национальной безопасности и обороны Украины. Название компании не уточняется.