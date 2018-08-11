В Японии уточнили число жертв при крушении вертолета

В результате крушения спасательного вертолета в центральной японской префектуре Гумма погибли все девять членов экипажа. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что при крушении спасательного вертолета в Гумме погибли семь человек. Отмечалось, что причиной крушения воздушного судна могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.

В феврале сообщалось, что в префектуре Сага на острове Кюсю в жилом районе разбился военный вертолет Apache. Отмечалось, что в результате крушения погибли оба пилота. Из-за падения вертолета загорелось одно из жилых зданий, находящееся в 200 м от школы.