МЧС предупреждает о жаре в Москве в выходные

В МЧС предупредили москвичей о жаркой погоде до 29°С днем в субботу, 11 августа, передает РИА «Новости».

«По прогнозу синоптиков Росгидромет, 11 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 10 августа на 11 августа плюс 13-15°С, в центре города — плюс 17-19°С, днем 11 августа — плюс 27-29°С», — говорится в сообщении.

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Ранее в МЧС также предупредили жителей Москвы о жаре до +28 °С в пятницу, 10 августа.

В среду, 8 августа, сообщалось, что в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Отмечалось, что повышение уровня погодной опасности связано с повышенной пожароопасностью. Степень интенсивности опасных явлений оценивался на «желтом» уровне.