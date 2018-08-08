Дипломаты посетили задержанного ФБР россиянина в тюрьме

Сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке посетили задержанного ФБР россиянина Максима Суверина, сообщается в твиттере дипломатического представительства.

Суверин и еще четыре человека, среди которых трое россиян, были задержаны в США в конце июля — начале августа. Они обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с продажей автомобилей.

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По словам сотрудников генконсульства, сейчас россиянин чувствует себя «удовлетворительно».

«Каких-либо жалоб на предвзятое к себе отношение со стороны персонала тюрьмы, а также других заключенных не высказывал. Возможность осуществлять телефонные звонки пока не предоставлена», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время дипломаты планируют встретиться с адвокатом Суверина.

Ранее пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что дипломаты выехали на встречу с Максимом Сувериным.