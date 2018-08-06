В Калининграде арестован подозреваемый в избиении заключенного сотрудник колонии

В Калининграде арестовали заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №9 (ИК-9) майора внутренней службы Даврона Хакимова. Об этом «Газете.ру» сообщила юрист Наталья Лютая, представляющая интересы потерпевшего.

Отмечается, что Хакимова подозревают в избиении заключенного ИК-9 Николая Картавых 30 января 2018 года. В результате инцидента у потерпевшего оказались сломаны десть ребер и развился пневмоторакс — скопление воздуха между грудной стенкой и легким.

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«На мой вопрос следователю, почему Хакимов арестован только спустя полгода после избиения, он ответил: читайте официальный пресс-релиз», — сказала юрист.

По данным следствия, Хакимов с другими сотрудниками колонии нанес заключенному Николаю Картавых множественные удары руками и ногами. Правозащитники сообщили, что следователи в настоящее время устанавливают личности остальных фигурантов пыток.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начали проверку после смерти задержанного в камере.