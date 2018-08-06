В Сочи возбудили дело по факту гибели упавшего в ливневку мальчика

Следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи краевого управления Следственного комитета сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели шестилетнего мальчика, который упал в ливневую канаву и погиб.

«По данным следствия, 3 августа 2018 года по улице Октябрьской в поселке Лазаревское 7-летний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком дождевой воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море», — говорится в тексте официального сообщения.

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Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что власти Сочи назвали виновных в гибели ребенка в ливневой канаве.