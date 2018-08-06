В МЧС объявили о повышении уровня погодной опасности

Синоптики проинформировали жителей Москвы и области, что в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы и повышенной пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности будет повышен.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что в других областях ЦФО также возможны ветер, грозы и повышенная пожароопасность.

Ранее сообщалось, что в столице в понедельник, 6 августа, ожидается до +27°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в городе будет составлять от +25 до +27°С. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь, местами умеренный. Ветер западный, 6-11 м/c.