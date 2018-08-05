В Швейцарии возбудили дело после авиакатастрофы в Альпах

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело после крушения самолета Ju-52, в результате которого погибли 20 человек.

Об этом сообщила полиция кантона Граубюнден.

Немецкий самолет Junkers Ju-52 потерпел крушение в Альпах на территории Швейцарии 4 августа. На высоте более 2,5 км воздушное судно врезалось в гору Пиц Зегнас. Инцидент произошел приблизительно в 17.00 по местному времени (18.00 мск).

Реклама

Все 20 человек, находившиеся на борту разбившегося Junkers Ju-52, погибли.

По данным полиции, 17 человек, которые находились на борту, были гражданами Швейцарии, еще трое — членами одной семьи из Австрии.