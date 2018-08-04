В Италии задержали серийного грабителя аптек по кличке «Старичок»

Полиция Милана задержала 60-летнего серийного грабителя аптек по кличке «Старичок». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление итальянской полиции.

В период с марта 2017 года по май 2018 года «Старичок» совершил не менее шести налетов на аптеки в Милане. Причем пять из шести ограбленных аптек расположены на улице Меченате.

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Как рассказали в полиции, «Старичок» во всех ограблениях действовал по одной и той же схеме. Он поджидал удачный момент и врывался в аптеку. Налеты он совершал в капюшоне, а руку держал в кармане штанов, делая вид,что у него есть оружие.

Отмечается, что полицейским удалось найти преступника при помощи камер видеонаблюдения, а также благодаря показаниям очевидцев. Причем задержали «Старичка», когда он в очередной раз собирался совершить налет на аптеку, которую уже грабил ранее.

Ранее сообщалось, что грабитель в Краснодаре на вокзале вымазал лицо зеленкой для маскировки.