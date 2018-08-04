СК не исключил ошибку пилотирования в качестве причины крушения Ми-8
Следственный комитет России рассматривает все версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, не исключая ошибку пилотирования, сообщила представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что будут изучены обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. Судебные экспертизы будут назначены в ближайшее время.
Окончательные выводы о причинах трагедии и виновных можно будет делать лишь после проведения всего комплекса следственных действий и экспертиз, подчеркнула Петренко.
4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. В районе Ванкорского месторождения Ми-8 на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все они погибли. Второй вертолет совершил экстренную посадку.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее в Минтрансе заявили, что вертолетом Ми-8 управлял опытный командир экипажа с общим налетом около 6 тыс часов, в том числе 2300 часов самостоятельно.