СК не исключил ошибку пилотирования в качестве причины крушения Ми-8

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Следственный комитет России рассматривает все версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, не исключая ошибку пилотирования, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что будут изучены обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. Судебные экспертизы будут назначены в ближайшее время.

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Окончательные выводы о причинах трагедии и виновных можно будет делать лишь после проведения всего комплекса следственных действий и экспертиз, подчеркнула Петренко.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. В районе Ванкорского месторождения Ми-8 на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все они погибли. Второй вертолет совершил экстренную посадку.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее в Минтрансе заявили, что вертолетом Ми-8 управлял опытный командир экипажа с общим налетом около 6 тыс часов, в том числе 2300 часов самостоятельно.