В Афганистане возросло число жертв взрыва в мечети
В результате взрыва в мечети на востоке Афганистана в городе Гардез, погибли 25 человек сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что еще 23 человека получили ранения.
Атаку на мечеть осуществил террорист-смертник. По данным местных властей, он проник через боковую дверь, в момент, когда мечеть была заполнена верующими.
Реклама
В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.
Ранее сообщалось о 10 погибших в результате взрыва в мечети в Афганистане.
23 июля в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 14 человек и около 60 пострадали.