В Берлине ввели максимальные меры безопасности из-за Зеленского

Перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине ввели максимальные меры безопасности, пишет Das Bild.

В статье уточняется, что улицы в правительственном квартале перекроют из-за прибытия и отъезда высоких гостей. Когда именно, не уточняется из соображений безопасности. Президент Украины может приземлиться в военном секторе аэропорта Берлин-Бранденбург, а оттуда его кортеж по автомагистралям A113 и A100 попадет в правительственный квартал. Лимузины будет сопровождать полиция. Движение транспорта ограничат меньше, если Зеленский доберется до центра города на вертолете.

Газета отмечает, что во время визита политика в августе в немецкой столице действовал режим ЧС: власти задействовали собак-ищеек для обнаружения взрывчатых веществ, снайперов, полицейские катера, блокпосты и средства защиты от дронов, правоохранителей из других регионов Германии. Улицы перекрывались во всем правительственном квартале, а метро и пригородные поезда курсировали с задержками.

«Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку... Поскольку этого невозможно добиться всего тремя патрульными машинами, к работе снова будет привлечено множество сотрудников полиции», — прокомментировал пресс-секретарь берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямин Ендро.

Согласно материалу, Зеленского сначала примет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, затем высокий гость встретится с главами европейских правительств. В мероприятии поучаствуют и представители НАТО.

До этого Зеленский прилетел в Германию. В Берлине он встретится с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам политика, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами украинские правки к мирному плану американского президента Дональда Трампа.

Ранее Зеленский рассказал, что будет при провале переговоров.