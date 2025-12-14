На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Берлине ввели максимальные меры безопасности из-за Зеленского

Bild: в Берлине максимально усилили меры безопасности перед приездом Зеленского
true
true
true
close
Hannibal Hanschke/Reuters

Перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского в Берлине ввели максимальные меры безопасности, пишет Das Bild.

В статье уточняется, что улицы в правительственном квартале перекроют из-за прибытия и отъезда высоких гостей. Когда именно, не уточняется из соображений безопасности. Президент Украины может приземлиться в военном секторе аэропорта Берлин-Бранденбург, а оттуда его кортеж по автомагистралям A113 и A100 попадет в правительственный квартал. Лимузины будет сопровождать полиция. Движение транспорта ограничат меньше, если Зеленский доберется до центра города на вертолете.

Газета отмечает, что во время визита политика в августе в немецкой столице действовал режим ЧС: власти задействовали собак-ищеек для обнаружения взрывчатых веществ, снайперов, полицейские катера, блокпосты и средства защиты от дронов, правоохранителей из других регионов Германии. Улицы перекрывались во всем правительственном квартале, а метро и пригородные поезда курсировали с задержками.

«Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку... Поскольку этого невозможно добиться всего тремя патрульными машинами, к работе снова будет привлечено множество сотрудников полиции», — прокомментировал пресс-секретарь берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямин Ендро.

Согласно материалу, Зеленского сначала примет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, затем высокий гость встретится с главами европейских правительств. В мероприятии поучаствуют и представители НАТО.

До этого Зеленский прилетел в Германию. В Берлине он встретится с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам политика, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами украинские правки к мирному плану американского президента Дональда Трампа.

Ранее Зеленский рассказал, что будет при провале переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами