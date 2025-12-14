На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане в аварии с микроавтобусом и грузовиком погибли двое

ГАИ: два человека погибли в массовом ДТП под Альметьевском
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Два человека погибли в результате массового ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима водителем автомобиля «Нива». Как уточнили в ГИБДД, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes. После первичного удара в аварии последовательно оказались вовлечены еще несколько машин, включая Chevrolet, микроавтобус Ford и автомобиль Haval.

По информации Telegram-канала «112», в результате происшествия травмы получили 12 человек. Медики осмотрели пострадавших непосредственно на месте аварии, сведения о необходимости их госпитализации уточняются.

До этого в Челябинской области столкнулись Nissan X-Trail и Subaru Forester. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, а подкапотная часть отсутствует. Кроме того, в момент столкновения детали от автомобилей разлетелись по дороге. В результате ДТП водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Башкирии автомобиль с людьми вылетел в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами