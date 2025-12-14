В Татарстане в аварии с микроавтобусом и грузовиком погибли двое

ГАИ: два человека погибли в массовом ДТП под Альметьевском

Два человека погибли в результате массового ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима водителем автомобиля «Нива». Как уточнили в ГИБДД, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes. После первичного удара в аварии последовательно оказались вовлечены еще несколько машин, включая Chevrolet, микроавтобус Ford и автомобиль Haval.

По информации Telegram-канала «112», в результате происшествия травмы получили 12 человек. Медики осмотрели пострадавших непосредственно на месте аварии, сведения о необходимости их госпитализации уточняются.

До этого в Челябинской области столкнулись Nissan X-Trail и Subaru Forester. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, а подкапотная часть отсутствует. Кроме того, в момент столкновения детали от автомобилей разлетелись по дороге. В результате ДТП водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью.

