В Саратове прокуратура начала проверку после взрыва газа

Прокуратура Саратова: начата проверка по факту взрыва газа в квартире
Прокуратура Саратовской области

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку по факту взрыва газа в жилом доме на улице Ладожской, 5. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

По поручению его главы на место происшествия выехал прокурор Заводского района города Артем Мурзаков.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также соблюдению жилищных прав граждан», — говорится в сообщении.

Установление всех чрезвычайного происшествия — на контроле прокуратуры. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.

Там также подтвердили, что в результате взрыва один человек пострадал, его госпитализировали.

Взрыв в саратовской квартире произошел в воскресенье, 14 декабря. Как сообщали горожане, на девятом этаже дома выбило окна.

Ранее на поминках в Нахичевани более 20 человек отравились угарным газом.

